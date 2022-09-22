تحديد موعد نتائج الشهادة السودانية 2022 ورابط الاستعلام .. إلى جانب اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في السودان يبحث العديد من الطلاب عن رابط الموقع الرسمي للحصول على الدرجات والنتائج فور إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم.

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موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية

لم يتم الإعلان رسميا عن نتائج الشهادة السودانية لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 حتى الآن.

حيث أن وزارة التربية والتعليم السودانية برئاسة د. مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم السودانية لإعلان أسماء الطلاب، أفضل التلاميذ وأول تلاميذ الفروع الخاصة بالثانوية العامة بالدولة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى إعلان نسبة النجاح ومقارنتها بالعام السابق.

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كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022

يمكنك التحقق من نتائج طلاب المرحلة الثانوية بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم العالي السودانية.

حيث يمكنكم الانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية على الإنترنت واتبع الخطوات التفصيلية التالية:

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1- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان على الإنترنت“من هنا“.

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.