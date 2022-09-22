أجهزة آيفون 14 من أكثر هواتف آبل قابلية للإصلاح

يعتبر هاتف آيفون 14 (iPhone 14)، الذي تم طرحه للبيع الأسبوع الماضي، أكثر أجهزة آيفون 14 قابلية للإصلاح منذ آيفون7 (iPhone 7)، الذي ظهر في عام 2016، وفقا لمنشور فيموقع آي فكست (iFixit).

أعادت شركة آبل (Apple) تصميم الهيكل الداخلي لجهاز آيفون 14 للسماح للمستخدمين بإزالة واستبدال كل من الزجاج الخلفي للجهاز وشاشته عن طريق إزالة اثنين فقط من البراغي، وفق عملية تفكيك أجراها موقع "آي فكست".

وستسهل التغييرات على موظفي متجر آبل، ومتاجر الإصلاح المستقلة والمستخدمين، استبدال شاشة الهاتف والزجاج الخلفي والبطارية، وهي الإصلاحات الأكثر شيوعًا لمعظم الهواتف الذكية.

كتب كيلي وينز، في موقع آي فكست "لقد أعادت شركة آبل تصميم الأجزاء الداخلية لجهاز آيفون 14 بالكامل لتسهيل عملية الإصلاح. إنه ليس مرئيًا على الإطلاق من الخارج، لكن هذه مشكلة كبيرة".

وتابع "يعد تحسين التصميم هذا مكسبًا كبيرًا" مشيرا إلى أن هذه التغييرات في آيفون ستساعده على الاستمرار فترة أطول.

تستخدم طرازات آيفون 14 برو (iPhone 14 Pro) المتطورة تصميمًا جديدًا أكثر قابلية للإصلاح، وفق آي فكست.

تأتي إعادة تصميم آيفون من آبل مع استمرار المدافعين عن القوانين التي تمنح المستهلكين الوصول إلى الكتيبات والأدوات والأجزاء اللازمة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية والآلات الصناعية المعقدة بشكل متزايد، ويقولون إنها ستجعلها تدوم فترة أطول، مما يقلل من النفايات الإلكترونية والأثر البيئي، بينما توفر المال للمستخدمين.

يطلق المدافعون على السبب اسم "الحق في الإصلاح" وقد نظرت العديد من الولايات الأميركية في تشريعات من شأنها إجبار شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على نشر أدلة وبيع قطع غيار أصلية. وأقر المشرعون في نيويورك إجراءً يتعلق بحق الإصلاح في وقت سابق من هذا العام، ولكن لم يتم توقيعه ليصبح قانونًا بعد.

تحظى القضية أيضًا باهتمام على المستوى الفدرالي الأميركي، حيث يدعم الرئيس جو بايدن الحق في الإصلاح طالبا من لجنة التجارة الفدرالية صياغة قواعد الحق في الإصلاح بإصدار أمر تنفيذي عام 2021.

كما أصدرت اللجنة ذاتها تقريرًا تم تسليمه إلى الكونغرس عام 2021 حول الوضع القانوني لمشروع الحق في الإصلاح، وتحديد الهواتف المحمولة ومصنعي السيارات الصناعتين اللتين ستشملهما قيود قانون حق الإصلاح.

وقد اتخذت آبل بعض الخطوات السنوات الأخيرة نحو تسهيل إصلاح أجهزتها. وفي أبريل/نيسان، قدمت برنامجًا يسمى إصلاح الخدمة الذاتية والذي يسمح للمستخدمين ومحلات الإصلاح المستقلة باستئجار نفس الأدوات التي تستخدمها متاجر آبل، بالإضافة إلى شراء قطع أصلية من آبل. كما قامت الشركة بتوفير كتيبات إصلاح لأجهزتها من خلال البرنامج.

ومع ذلك، لا تزال آبل تصر على أن زيارة فني معتمد من آبل هي أفضل طريقة للغالبية العظمى من العملاء لإصلاح أجهزتهم.

المصدر : مواقع إلكترونية