مباراة البحرين والرأس الأخضر اليوم الجمعة 23 سبتمبر .. بث مباشر والقنوات الناقلة

مباراة البحرين والرأس الأخضر .. بث مباشر والقنوات الناقلة / من المقرر أن يلتقي الفريق البحريني فريق الرأس الأخضر في مباراة دولية ودية اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022

مباشر مباراة البحرين والرأس الأخضر

وتعد مباراة اليوم هامة جدًا بالنسبة للمنتخب البحريني الذي سيلقى فريق الرأس الأخضر في مباراة دولية ودية اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022.

وتأتي المباراة بين الفريقين في مباراة ودية ضمن فعاليات الأجندة الدولية الحالية للمنتخبات، عن شهر سبتمبر الجاري 2022.

منتخب البحرين

حيث يواصل منتخب الأحمر البحريني التجهيز جيدًا للمباراة وذلك للمشاركة في بطولة كأس آسيا والتي اقتربت من الانطلاق، من خلال لعب مجموعة مباريات ودية قوية.

اقرأ أيضًا .. محمد صلاح يغرق في الانتقادات!

منتخب الرأس الأخضر

وأما منتخب الرأس الأخضر يطمح من خلال هذه المباراة الودية القوية، إلى التجهيز للمشاركة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم 2023، والتي تم تأجيلها إلى 2024.

موعد مباراة البحرين والراس الأخضر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة بين المنتخب البحريني ونظيرة الرأس الأخضر على ملعب "البحرين الوطني" مساء الجمعة الموافق 23 من سبتمبر الجاري 2022 .

وستنطلق صافرة بداية المباراة الساعة

- الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

- السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والبحرين وقطر الكويت والعراق.

- السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

- الرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لقناة البحرين والرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل قناة البحرين الرياضية HD1 المباراة الودية بين فريق البحرين والرأس الأخضر.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط "هنا"