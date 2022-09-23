حيلة ذكيه من برشلونة لطرد بيكيه

يسعى برشلونة للتخلص من خدمات لاعبه جيرارد بيكيه في الصيف المقبل، وذلك عن طريق الاستفادة من بند يتواجد في عقده الحالي.

ويمتد عقد بيكيه مع برشلونة حتى صيف 2024، وعلى الرغم من كونه اللاعب الأكثر حصدًا للأموال في قائمة الفريق، إلا أنه لم يعد أساسيًا في تشكيلة المدرب تشافي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يملك خيار إنهاء عقد بيكيه في الصيف المقبل، حال خاض أقل من 35% من مباريات الفريق هذا الموسم.

وبالنظر إلى مباريات برشلونة في الليجا وكأس الملك والمسابقات الأوروبية، فإن الفريق قد يخوض ما بين 50 إلى 55 مباراة هذا الموسم.

وبالتالي يحتاج البارسا إلى عدم مشاركة بيكيه في أكثر من 19 مباراة تقريبًا، من أجل إنهاء عقده الصيف المقبل.

وحتى الآن لم يشارك بيكيه سوى في مباراة واحدة بالليجا أمام قادش، وشارك كبديل أمام فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة "حال رحيل بيكيه، سيحرص تشافي على التعاقد مع إنيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو".

وفشل برشلونة في التعاقد مع إنيجو مارتينيز مقابل 12 مليون إسترليني، إلا أن عقد اللاعب ينتهي مع بيلباو في الصيف المقبل.