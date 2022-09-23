مباراة مصر والنيجر اليوم الجمعة 23 سبتمبر.. بث مباشر والقنوات الناقلة / يخوض المنتخب المصري أولى مبارياته الودية تحت الإشراف الفني للبرتغالي روي فيتوريا، اليوم الجمعة اليوم الجمعة 23 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءا، باستاد الإسكندرية في إطار الأجندة الدولية لمعسكر الاتحاد. فراعنة سبتمبر.

مباراة منتخب مصر والنيجر

وتقام مباراة مصر والنيجر في تمام الساعة 8:00 مساء الجمعة على ملعب الإسكندرية بحضور الجماهير، بعد أن وافق الأمن على إقامة المباراة بحضور الجماهير.

منتخب مصر ينهي استعداداته لمباراة النيجر

ويستكمل المنتخب المصري، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته على خلفية المباراة الودية ضد النيجر، والمقررة في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة، في إطار استعدادات الفراعنة ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر الودية

وسيتم بث المباراة بين مصر والنيجر على مجموعة قنوات أون تايم سبورت حيث أنها المذيع الحصري لجميع الأحداث الرياضية في مصر في الوقت الحاضر.

قائمة منتخب مصر لمباراة النيجر

جاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.

واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

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