حماس تعزي بضحايا حادثة غرق مركب قبالة مدينة طرطوس السورية

أعربت حركة حماس عن خالص التعازي والمواساة إلى عموم شعبنا الفلسطيني وخاصّة أهلنا في مخيمي نهر البارد وشاتيلا في لبنان، وإلى الشعبين اللبناني والسوري، ولذوي ضحايا حادث المركب، الذي غرق قبالة شاطئ مدينة طرطوس السورية، وخلّف عدداً من الضحايا والمصابين من أبناء شعبنا الفلسطيني، ومن إخواننا اللبنانيين والسوريين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة إنها تأمل أن تتكلّل جهود إنقاذ الغرقى وإسعاف المصابين بنجاح، وأن يحفظ شعبنا وأبناءنا اللاجئين في المخيمات اللبنانية والشعبين الشقيقين اللبناني والسوري من كلّ مكروه وسوء.

وسألت الحركة الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.