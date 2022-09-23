مصادر عبرية: الاحتلال سلم السلطة قائمة مطلوبين لاعتقالهم

زعمت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، أن جهاز أمن الاحتلال العام "الشاباك" وجيش الاحتلال قاما بنقل قائمة أسماء مقاومين مطاردين للسلطة الفلسطينية من أجل اعتقالهم.

وبحسب مراسل القناة 12 العبرية نير دفوري فإن هذه القائمة التي سٌلمت للأجهزة الأمنية الفلسطينية تضم مطاردين من مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة.

وادعت القناة العبرية أن جهاز أمن الاحتلال، حذر السلطة أنه إذا لم يتم اعتقالهم فسيتم التدخل لاعتقالهم من قبله".

وقبل عدة أيام اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المقاوم المطارد مصعب اشتية والمقاوم المطارد عميد طبيلة من نابلس، وهو ما أدى لموجة غضب وسخط في الشارع الفلسطيني.

ويتزامن كشف القناة العبرية عن مزاعمها بشأن قائمة المطاردين مع تصريحات لمحافظ جنين أكرم الرجوب الذي طالب فيها الاحتلال بمنح السلطة والأجهزة الأمنية الفرصة لضبط المشهد ووقف العمليات في الضفة المحتلة وتحديدًا مناطق الشمال منها.