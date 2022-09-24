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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الفيدرالي الأمريكي يقر خامس زيادة على الفائدة
24 سبتمبر 2022 . الساعة: 08:38 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/268502
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