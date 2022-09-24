 شهيدان ومقتل مستوطنة وإصابة 14 إسرائيلياً في 99 نقطة مواجهة بالضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي عمليات مقاومة متنوعة، أصيب وقتل خلالها عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد مواطنان، فيما قتلت مستوطنة في عملية طعن وأصيب 14 جندياً ومستوطناً، ورصدت 99 نقطة مواجهة، و11 عملية إطلاق نار، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 9 نقاط مواجهة في القدس المحتلة ونابلس وقلقيلية والخليل ورام الله.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

ويوم الخميس استشهد الشاب محمد أبو جمعة (23 عامًا) من بلدة الطور بعد تنفيذه عملية طعن في حاجز بيت سيرا غرب رام الله، أدت لإصابة 8 مستوطنين.

ونفذ مقاومون 3 عمليات إطلاق نار استهدف حاجز صرة العسكري، ومستوطنة "هار براخا"، ومحيط المسجد الإبراهيمي.

وأحصيت 16 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الخليل والقدس وأريحا ورام الله وقلقيلية.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

أما يوم الأربعاء فأحصيت 13 نقطة مواجهة في القدس ورام الله والخليل وقلقيلية وبيت لحم ونابلس.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في بيت أمر، ومخيم الفوار، وبلدة العيسوية، وكفر نعمة.

وأصيب أحد جنود الاحتلال بعد استهدافه بزجاجة حارقة قرب العيساوية بالقدس المحتلة.

وقتلت يوم الثلاثاء مستوطنة في عملية طعن بمنطقة "حولون" جنوبي تل أبيب، فيما استشهد المنفذ موسى صرصور (28 عامًا) من سرطة بمدينة قلقيلية في ظروف غامضة.

وأحصيت 23 نقطة مواجهة في الخليل ورام الله وجنين والقدس وبيت لحم.

ونفذ مقاومون 4 عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في فقوعة، ومعسكر سالم، وحاجز "دوتان" العسكري بجنين، و سجن عوفر.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب مستوطنة "بيت إيل"، وزجاجات حارقة على أهداف للاحتلال في بيت ريما، ومستوطنة "بيت إيل"، وسجن عوفر.

كما أصيب جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بدو بالقدس المحتلة.

ويوم الاثنين أحصيت 12 نقطة مواجهة في الخليل ورام الله وجنين ونابلس وقلقيلية.

وأصيب مستوطنان اثنان بالحجارة أحدهما قرب مستوطنة "بيت إيل"، والآخر في حوارة جنوب نابلس.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار في بلدة حوارة، الموقع العسكري المقام على جبل جرزيم في نابلس.

ويوم الأحد أحصيت 13 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم وبيت لحم وطولكرم وجنين ونابلس وأريحا.

وأصيب مستوطن رشقاً بالحجارة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال في قرية عابود برام الله، وحاجز الجلمة العسكري بجنين.

وألقيت زجاجات حارقة على أهداف للاحتلال في قرية مردا، وعزون.

ويوم السبت الماضي أحصيت 13 نقطة مواجهة في الخليل ورام الله ونابلس وقلقيلية.

كما أصيب مستوطن بالحجارة قرب وادي الحرامية شمالي رام الله، ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة على جبل جرزيم، والبلدة القديمة في نابلس.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على أهداف للاحتلال في بلدة بيت أمر بالخليل، ومستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي رام الله.