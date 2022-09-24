عمر: نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بتمويل مستدام للأونروا

رحب رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة رجاء صلاح عمر بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوفير تمويل مستدام للأونروا آملين أن يستجيب المجتمع الدولي لاحتياجات الشعب الفلسطيني ويوفر شبكة أمان للفئات الأكثر ضعفاً والتي تشكل مصدراً للاستقرار في المنطقة.

وطالب عمر الدول المانحة للأونروا بتحمل مسؤولياتها لضمان استمرار عمل الأونروا من خلال توفير الالتزامات المالية والتمويل المستدام لها والخروج من أزماتها المتكررة.

وقال عمر إنّ التمويل الثابت والمستدام ينأى بالأونروا عن سياسة الابتزاز السياسي الذي تنتهجه بعض الدول الداعمة، ويمكننا من تحقيق استراتيجياتها التنموية.

وأوضح عمر أن "الأونروا" تأسّست كوكالة أممّية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949م، لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كعنوان سياسي وشاهد على نكبة وقضية شعب ينتظر الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها القاضية لحماية اللاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها قسرا بفعل الإجرام الاحتلال الصهيوني.