صدمة في برشلونة بعد إعلان تفاصيل إصابة كوندي

كشف تقرير صحفي إسباني، مدة الغياب المحتملة لجوليس كوندي، مدافع برشلونة والمنتخب الفرنسي، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

وأصيب كوندي في بداية لقاء فرنسا والنمسا، أمس الخميس، وخرج بعد مرور 23 دقيقة فقط من بداية اللقاء، متأثرا بإصابة عضلية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كوندي خضع صباح أمس الجمعة إلى الفحوصات الطبية من قبل الاتحاد الفرنسي، موضحة أن كل الأمور تشير إلى وجود تمزق في العضلات.

وأضافت أنه في حالة كوندي، فإن اللاعب مهدد بالغياب لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، وبالتالي الغياب عن مواجهات مهمة للفريق الكتالوني مثل مواجهتي إنتر ميلان بدوري الأبطال، ولقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ولفتت الصحيفة إلى أن كوندي وصل إلى مدينة برشلونة، ظهر أمس الجمعة، وسُئل عن حالته ليرد قائلا: "أنا بخير".