تأكيد سادس صفقات الزمالك للموسم الجديد

أعلن نادي الزمالك في ساعة متأخرة من أمس الجمعة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" عن التعاقد مع عمر جابر صاحب الـ30 عامًا ليكون الصفقة السادسة للقلعة البيضاء.

ولم يعلن نادي الزمالك مدة التعاقد مع عمر جابر، إلا أن مصادر صحفية كشفت أن مدة عقد جابر مع الزمالك ثلاث سنوات.

وكان عمر جابر بدأ مشواره مع نادي الزمالك قبل أن يرحل إلى صفوف بازل السويسري في صيف 2016.

ظهير منتخب مصر خاض عدة تجارب قبل الانتقال للزمالك مثل اللعب في صفوف بازل السويسري ولوس أنجلوس الأمريكي قبل أن يعود إلى مصر من بوابة فريق بيراميدز عام 2018.

واستطاع نادي الزمالك التعاقد مع 6 صفقات حتى الآن بداية من المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، ومحمد صبحي العائد من نادي فاركو، ومصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش، ونبيل عماد "دونجا" وعمر جابر ثنائي بيراميدز.