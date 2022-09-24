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مسؤول أردني يقتل زوجته وابنه خلال رحلة استجمام

مسؤول أردني يقتل زوجته وابنه خلال رحلة استجمام
مسؤول أردني يقتل زوجته وابنه خلال رحلة استجمام

عمان- الرسالة نت

 مسؤول أردني يقتل زوجته وابنه خلال رحلة استجمام، قتل مسئول أردني يعمل نائب عام محكمة الجنايات الكبرى أمس الجمعة، زوجته وابنه في محافظة جرش شمالي الأردن.

وأقدم المسؤول الأردني على قتل زوجته التي تبلغ من العمر 43 عاماً وابنه 16 عاماً بعدما أطلق الرصاص عليهما، بينما كانوا في رحلة استجمام عائلية داخل إحدى المزارع الخاصة.

مسؤول أردني يقتل زوجته وابنه خلال رحلة استجمام

وبحسب وسائل إعلام، فإن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي "إ.س"، أقدم على قتل زوجته وابنه اليوم الجمعة، بإطلاق النار عليهما.

وقام القاضي البالغ من العمر 55 عاما، بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية.

وقرّر مدعي عام عمّان، حظر نشر أي معلومات تتعلق بالجريمة، التي لم يكشف عن دوافعها بعد.

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والقاضي المتهم بقتل زوجته وابنه، برز اسمه في عدة جرائم قتل سابقة قرر حظر النشر فيها، آخرها حادثة مقتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد في حزيران/ يونيو الماضي.

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