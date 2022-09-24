مباراة الأهلي وأسوان الأحد 25 سبتمبر.. بث مباشر والقنوات الناقلة / يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره ومنافسه أسوان في مباراة ودية، في إطار الاستعدادات الودية للفريقين للموسم الجديد (2022-2023).

موعد مباراة الأهلي وأسوان

ويخوض فريق الأهلي اختباره الودي الثاني الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء، عندما يلتقي أسوان على استاد الأهلي والسلام، ضمن برنامج الاستعداد للموسم الجديد.

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بث مباشر مباراة الأهلي وأسوان

هذه هي المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كوهلر إلى جعل اللاعبين يفهمون العبارات الفنية التي يطبقونها خلال الفترة الماضية منذ بداية فترة الإعداد في 11 سبتمبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان

حيث من المقرر أن تبث قناة الأهلي وأسوان على قناة الأهلي من خلال التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات11747 واختيار كلمة افقي ثم ادخال معدل الترميز 27500 ثم اختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6





الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد المنستيرى في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد من المنستير، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا في تونس يوم 7 أو 8 أو 9 أكتوبر.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط "هنا"



وفي نضع لكم رابط فيديو لمباراة جمعت النادي الأهلي بفريق أسوان في عام 2022.