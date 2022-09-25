كوربين: اللوبي (الإسرائيلي) مؤثر على ليز تراس وليس من حقها نقل السفارة للقدس

قال جيرمي كوربين الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني المعارض إنه ليس من حق رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس نقل سفارة بلادها إلى القدس دون التشاور مع البرلمان.

وأعرب كوربين في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر عن اعتقاده أن هناك تأثيرا للوبي (الإسرائيلي) والحكومة (الإسرائيلية) على رئيسة الوزراء البريطانية.

كما أعرب عن اعتقاده أن نقل السفارة سيواجه بمعارضة شديدة في البرلمان إذا طُرح للنقاش.

وقال السياسي البريطاني إن نقل السفارة البريطانية مخالف للقانون الدولي، وسيكون تكرارا “للحماقة” التي ارتكبها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وأضاف أنه كان يفترض أن يعيد الرئيس الأمريكي جو بايدن سفارة بلاده إلى تل أبيب لتصحيح الوضع.

وقال كوربين إنه لا توجد مصالح أو مزايا سياسية يمكن أن تتحقق لبريطانيا من نقل السفارة إلى القدس، مؤكدا ضرورة منع هذه الخطوة.

وأضاف أنه إذا نقلت بريطانيا سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس فسيشكل ذلك سابقة خطيرة، ويمكن أن تتبعها بعض الدول الأوربية.

وذكر السياسي البريطاني أن نقل سفارة بلاده إلى القدس سيكون انتهاكا للحقوق الفلسطينية قبل أي شيء وسيقوض حل الدولتين.

وقال كوربين إن وعد بلفور كان السبب في معاناة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أراضيه.

وأبدى أسفه لعدم اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية وإدانة الاحتلال (الإسرائيلي) للضفة الغربية والتوسع الاستيطاني فيها بشكل مناف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأعرب عن اعتقاده أن أغلبية الشعب البريطاني لا يؤيد فكرة نقل السفارة إلى القدس، وأنه مؤيد للحق الفلسطيني ويشاهد كل الفظائع والجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر