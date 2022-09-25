برشلونة يحاول استعادة ميسي.. و3 عوائق تهدد الصفقة

بدأ برشلونة دراسة إمكانية استعادة قائده السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، عقب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يواجه تحديا بكيفية إعادة بناء العلاقة بين ميسي والرئيس خوان لابورتا، بعد الخلاف الذي حدث العام الماضي، إثر انتقال ليو إلى باريس.

وقالت مصادر في برشلونة إن العلاقة بين لابورتا وميسي بدأت في العودة، عن طريق رسالة هاتفية بين الثنائي، لكن لم يحدث أي لقاء، فيما نفى المقربون من ليو وجود اتصالات بين الطرفين عبر الهاتف.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يقنع ميسي بالعودة من خلال أن يعرض عليه تنظيم تكريم عظيم لمسيرته مع البارسا، بالإضافة إلى أن يكون سفيرا للنادي الكتالوني.

ويشترط برشلونة أن يوافق ميسي على خفض راتبه كي يعود إلى النادي، بالإضافة إلى تقبله لعب دور ثانوي مع الفريق اعتمادا على قرارات المدرب.

وأوضحت أن النادي يقدر ميسي بشكل كبير، لكنه لا يريد أن يقلل من أدوار لاعبين بارزين مثل بيدري وجافي.

ويحتاج برشلونة إلى خفض قائمة رواتبه لأكثر من 200 مليون يورو في الموسم المقبل، إذا أراد استعادة ميسي، ومنحه راتبا كبيرا.

ولا يزال هناك العديد من اللاعبين الذين يحصلون على رواتب كبيرة داخل الفريق، مثل جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي.