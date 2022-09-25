قدّر مسؤولون أمنيون في دولة الاحتلال، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية خلال "الأسبوع أو الأسبوعين القريبين". وجاء ذلك خلال مداولات حول هذا الموضوع عقدها رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وكان مكتب لبيد قد أصدر بيانا قبيل سفر الأخير إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة، جاء فيه أن "الاحتلال مقتنع بأنه بالإمكان وينبغي التوصل إلى اتفاق حول الخط البحري بين لبنان و(إسرائيل) بشكل يخدم مصالح مواطني الدولتين. وسيسهم الاتفاق كثيرا وسيكون مفيدا للاستقرار الإقليمي".

وجاء في البيان أيضا أن "(إسرائيل) تشكر الوسيط الأميركي (آموس هوكستين) جراء عمله الحثيث في محاولة للتوصل إلى اتفاق. واستخراج الغاز من منصة كاريش ليست مرتبطة بالمفاوضات، وستبدأ المنصة باستخراج الغاز دون تأخير عندما يكون ذلك ممكنا".

المصدر: عرب 48