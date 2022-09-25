مغردون بغزة يدعمون المسجد الأقصى في ظل طوفان الاقتحامات

بدأ نشطاء من غزة، مساء الأحد، التغريد ضمن فعالية التظاهرة الإلكترونية، لدعم وإسناد القدس والمسجد الأقصى في ظل الاقتحامات الصهيونية.
وغرد النشطاء خلال جلسة تغريد مركزية، بمقر وزارة الأوقاف بمدينة غزة، لمساندة المسجد الأقصى الذي يتعرض حاليًا، لموجة واسعة من اقتحامات المستوطنين.
#بالصور| نشطاء في قطاع #غزة يشاركون في فعالية التظاهرة الإلكترونية وجلسة التغريد المركزية دعماً وإسناداً للقدس والمسجد الأقصى في ظل طوفان الاقتحامات الصهيونية.#حماة_الأقصى#طوفان_الاقتحامات#الأقصى_يستغبث pic.twitter.com/UldBOOhVOS— محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) September 25, 2022
ونشر المشاركون تغريداتهم عبر هاشتاجات (#حماة_الأقصى، و#طوفان_الاقتحامات، #الأقصى_يستغبث).
طريق التحرير يمر عبر فوهة البندقية #الأقصى_يستغيث #طوفان_الاقتحامات #حتى_القدس pic.twitter.com/06nG6zieBD— Joud Siam 𓂆 (@juod_si) September 25, 2022
وتأتي الاقتحامات تزامنًا مع الأعياد اليهودية، حيث دعت الجماعات الصهيونية المتطرقة لإقامة طقوسهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى.
يا صهيوني اسمع بيان🔥— زهرة المدائن ♡𓂆 (@zahratalmadayi) September 25, 2022
قدس العزة ما بتلين! ✌🏻
يا قدس إنا لكِ الحماة#حماة_الأقصى#طوفان_الاقتحامات pic.twitter.com/w814YROLso