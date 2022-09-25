مغردون بغزة يدعمون المسجد الأقصى في ظل طوفان الاقتحامات

بدأ نشطاء من غزة، مساء الأحد، التغريد ضمن فعالية التظاهرة الإلكترونية، لدعم وإسناد القدس والمسجد الأقصى في ظل الاقتحامات الصهيونية.

وغرد النشطاء خلال جلسة تغريد مركزية، بمقر وزارة الأوقاف بمدينة غزة، لمساندة المسجد الأقصى الذي يتعرض حاليًا، لموجة واسعة من اقتحامات المستوطنين.

ونشر المشاركون تغريداتهم عبر هاشتاجات (#حماة_الأقصى، و#طوفان_الاقتحامات، #الأقصى_يستغبث).

وتأتي الاقتحامات تزامنًا مع الأعياد اليهودية، حيث دعت الجماعات الصهيونية المتطرقة لإقامة طقوسهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى.