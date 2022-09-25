آلية التسجيل للمشاريع السكنية المصرية؟ يسعى أهالي قطاع غزة وخصوصًا الذين لا يتوفر لديهم شقة سكنية ملك للتسجيل في المشاريع السكنية المصرية.

ويستمر العمل بالمدن المصرية، على قدم وساق، حيث تتواصل مراحل الإنشاء بثلاثة أماكن الكرامة والجامعة الأمريكية ومنطقة الزهراء.

عدد الوحدات السكنية بالمشاريع المصرية

وفي السياق، أكد ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، أن العمال بالمشاريع المصرية، يسير بالتفاوت.

وتوقع سرحان، أن ينتهي العمل فيها بالكامل منتصف العام المقبل.

وبين أن مجموع العمارات السكنية بالمشاريع المصرية 117 عمارة، بإجمالي 2500 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة أماكن وهي "دار1" في مدينة الزهراء تشمل 73 عمارة سكنية و"دار2" في منطقة الكرامة تشمل 22 عمارة و"دار3" في المدرسة الأمريكية تشمل 22 عمارة.

آلية التسجيل للمشاريع المصرية

وأعلن سرحان، أن التسجيل للاستفادة من الوحدات السكنية المصرية، سيكون بنفس آلية مدينة حمد القطرية.

وأكد أن الأولوية ستكون للمستأجرين، وسيتم السداد بنظام دفعة مقدمة وأقساط شهرية.

وأحدد سرحان موعد الإعلان عن رابط التسجيل، وقال "فور الانتهاء من بناء الواحدات السكانية سيتم الإعلان عن الرابط.

كما أكد أن اختيار الأسماء سيكون بالقرعة، لمن تمطق عليهم شروط السكن.

وأكد أن الاتفاق سيتم مع الأخوة المصريين حول آلية التسجيل والاستفادة، كونهم الشركاء في مشاريع الإسكان.

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