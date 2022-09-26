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لليوم الثاني.. 30 معتقلًا يواصلون إضرابهم عن الطعام

الاسرى
الاسرى

الضفة- الرسالة نت

واصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، لليوم الثاني على التوالي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

 

ويطالب المعتقلين وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.

 

وأشارت منظمة الجبهة في السجون، إلى أن الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

 

وبحسب بيان المنظمة، فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

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https://alresalah.ps/p/268650

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الاعتقال الاداري

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