 هيئة مقدسية: الرباط يبدد أطماع المستوطنين في الأقصى ويقف حاجزاً أمام تهويده

أكدت الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد على أهمية الرباط بأعداد كبيرة في المسجد الأقصى المبارك لمواجهة مخططات الاحتلال.

وقال رئيس الهيئة ناصر الهدمي، إن وجود المسلمين بكثافة في المسجد الأقصى يحرق قلوب المستوطنين ويبدد أطماعهم، ويشكل حاجزا مانعا أمام الاحتلال في استباحة وتهويد الأقصى.

وحذر الهدمي من استغلال الاحتلال للأعياد اليهودية لفرض أمر واقع في المسجد المبارك.

ونبه إلى أن الاحتلال يخشى الواقع في الضفة الغربية، ويتخوف أن تنتقل المواجهات في الأقصى إلى القدس والضفة الغربية التي تشهد حالة غليان.

الهدمي عبر عن أسفه لعدم وجود خطة استراتيجية فلسطينية لمنع الاحتلال من تدنيس الأقصى.

ونبه إلى أن الأيام القادمة مهمة، ويجب أن يمنع فيها الاحتلال من اقتحام الأقصى، وأن تصل رسالة بأن المسجد ملك للمسلمين وحدهم.

وتوقع الهدمي أن تكون الاقتحامات التي جرت اليوم في الأقصى جس نبض قد لما سيجري في "عيد الغفران اليهودي".

كما حذر من الردود الباهتة، التي تسمح للاحتلال بفرض السيادة والسيطرة على المسجد الأقصى.

وأوضح رئيس الهيئة المقدسية أن الصراع في المسجد الأقصى جوهري، ويستدعي حشد الطاقات والهمم لحمايته.