استقالة أو إقالة.. مدرب ثالث يرحل في الموسم الجديد

أنهى بسام أبو الصادق المدير الفني لفريق خدمات الشاطئ مهمته التدريبية مع البحرية بعد خسارة الفريق من خدمات البريج (3-1) في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى.

وقال أبو الصادق عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إن مشواره مع البحرية انتهى، متمنياً التوفيق للفريق في المراحل المقبلة.

وجاء إعلان أبو الصادق عن نهاية مشواره مع الفريق بعد أقاويل تكررت على مواقع التواصل الاجتماعي عن نية إدارة الشاطئ إقالة أبو الصادق وإيجاد مدرب بديل يتسلم المهمة ويكمل مشوار الفريق في دوري الدرجة الأولى.

ولم يحقق أبو الصادق سوى نقطتين خلال 3 مباريات، بعد تعادله مع بيت لاهيا 1-1، وبيت حانون الأهلي 0-0، بعد أن تسلم مهمته التدريبة أواخر الموسم الماضي الذي هبط فيه الشاطئ.

وكان سبق مدرب نماء رأفت خليفة الذي استقال من منصبه، بينما أقال نادي الأقصى مدربه عماد بارود.