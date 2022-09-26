الشيخ يوسف القرضاوي .. السيرة الذاتية // توفي ظهر اليوم الاثنين، سماحة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، وأحد أبرز العلماء المصريين.

وانتقل الشيخ القرضاوي اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، إلى رحمة الله عن عمر يناهز ( 96 عاما).

انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين pic.twitter.com/euoUztZeMQ — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) September 26, 2022

والشيخ يوسف عبد الله القرضاوي من مواليد 9 سبتمبر 1926، وعالم مصري مسلم أزهري يحمل الجنسية القطرية، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا.

ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

حفظ القرآن عندما كان دون العاشرة من عمره، والتحق بالأزهر حتى تخرج من الثانوية وحصل على المركز الثاني في المملكة المصرية عندما خضع للحكم الملكي.

المسيرة العليمة للشيخ القرضاوي

ثم التحق الشيخ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ونال منها الجائزة العالمية عام 1953 ، وحصل على المرتبة الأولى بين زملائه الذين بلغ عددهم مائة وثمانين طالباً.

وتخرج دوليا بإجازة تدريس من كلية اللغة العربية عام 1954 م ، وكان في المرتبة الأولى بين زملائه المتخرجين من كليات الأزهر الثلاث وعددهم خمسمائة.

وتخرج يوسف القرضاوي من معهد الدراسات العربية العليا بجامعة الدول العربية في مجال اللغة والأدب عام 1958 ، ولاحقاً عام 1960 حصل على دراسة تحضيرية معادلة لدرجة الماجستير في قسم الدراسات القرآنية والسنة النبوية، وعلوم كلية أصول الدين في الأزهر ، وفي عام 1973 حصل على درجة (دكتوراه) بامتياز مع مرتبة الشرف العالية من نفس الكلية، وكان موضوع الرسالة حول "الزكاة وأثرها في حلها". مشاكل اجتماعية".





حياة الشيخ القرضاوي

وتوفي والده وهو في الثانية من عمره وقام عمه بتربيته. وسُجن يوسف القرضاوي عدة مرات لعضويته في جماعة الإخوان المسلمين. سُجن لأول مرة عام 1949 في العهد الملكي.

ثم قُبض عليه ثلاث مرات في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر في يناير 1954 م ، ثم في نوفمبر من نفس العام حيث استمر اعتقاله نحو عشرين شهرًا.

وفي عام 1963 م. في عام 1961 سافر القرضاوي إلى دولة قطر وعمل هناك مديراً للمعهد الثانوي الديني والسيرة النبوية بجامعة قطر ومازال مسؤولاً عنها حتى يومنا هذا.

أسرة الشيخ القرضاوي

وتزوج القرضاوي من امرأتين الاولى مصرية اسمها اسعد عبد الجواد "ام محمد" في ديسمبر 1958 ولديها أربع بنات وثلاثة ابناء (الهام وسهام وعلا واسماء) (محمد وعبد الرحمن واسامة).

وأخرى مغربية عائشة التي التقى بها في منتصف الثمانينيات عندما كانت طالبة في جامعة جزائري، عملت منتجة تلفزيونية في برنامج "للنساء فقط" الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية.

-الدكتورة إلهام القرضاوي من مواليد سمنود في 19 سبتمبر 1959 ، أستاذة الفيزياء النووية بجامعة قطر ، حاصلة على ماجستير ودكتوراه من إنجلترا ، وحاصلة على جائزة أحمد باديب. التميز العلمي للمرأة العربية "في مجال الفيزياء النووية.

-الدكتورة سهام القرضاوي من مواليد القاهرة في 5 سبتمبر 1960 ، أستاذة الكيمياء الضوئية ، حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه من إنجلترا.

-ولد محمد القرضاوي في قطر منتصف أكتوبر 1967 م

-الشاعر عبد الرحمن يوسف ، من مواليد قطر في 18 سبتمبر 1970 ، شاعر مصري حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة قطر. كما حصل على درجة الماجستير لأغراض الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

-ولد أسامة القرضاوي في قطر في 10 فبراير 1972 م

الشيخ القرضاوي وجماعة الإخوان المسلمين

وانتمى القرضاوي إلى جماعة الإخوان المسلمين وأصبح أحد قادتها المعروفين.

ويعتبر الشيخ أول منظّر للجماعة، كما عُرض عليه أن يتولى دور المرشد في عدة مناسبات لكنه رفض وحضر الاجتماعات، وكان يحضر لقاءات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كممثل للإخوان في قطر إلى أن استعفي من العمل التنظيمي في الإخوان.

والدكتور القرضاوي هو مؤلف كتاب الإخوان المسلمين سبعون عاما في الدعوة والتعليم والجهاد، والذي يناقش فيه تاريخ الجماعة منذ نشأتها حتى نهاية القرن العشرين ودورها الدعوي والثقافي والاجتماعي في مصر وغيرها من دول العالم التي يوجد فيها الإخوان المسلمون.

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