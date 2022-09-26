ريال مدريد يزاحم باريس على صفقة سوبر

بات السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، على طاولة ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد سكرينيار مع إنتر في نهاية الموسم الحالي، ما يمنحه حق التفاوض والتوقيع مع ناد جديد، بدءا في شهر يناير/كانون ثان المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد وجه أنظاره إلى سكرينيار ويستهدف التعاقد معه عبر صفقة مجانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن سكرينيار اتخذ بالفعل قرار الرحيل عن صفوف إنتر، ولن يوقع على عقد جديد.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان، سيحاول مجددا ضم سكرينيار في يناير/كانون ثان المقبل، لكن إنتر لن يسمح برحيله بأقل من 70 مليون يورو.

وسبق أن حاول باريس ضم سكرينيار في الصيف، لكن إنتر أوقف الصفقة، عقب فشل التعاقد مع جليسون بريمر الذي انتقل إلى يوفنتوس.