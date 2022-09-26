قاسم: تهنئة عباس لغانتس استفزاز لمشاعر شعبنا الفلسطيني

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، إن "تهنئة رئيس السلطة محمود عباس لوزير الحرب الصهيوني الارهابي "بيني غانتس"، استفزاز لمشاعر كل جماهير شعبنا الفلسطيني".

وعد قاسم ذلك استهتارًا بمعاناة الشعب الفلسطيني الناتجة من بطش جيش الاحتلال الذي يقوده "بيني غانتس".

وأضاف: "تزامن هذه التهنئة لوزير الحرب الصهيوني مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال، وتزايد عمليات القتل ضد أهلنا في الضفة الغريبة ، يعكس إصرار قيادة السلطة على التغريد خارج السرب الفلسطيني، فهذا السلوك لا يمثل أحد في الشعب الفلسطيني".

ومساء اليوم، أعلنت وكالة وفا الرسمية، التابعة لسلطة رام الله، أن رئيس السلطة محمود عباس هنأ وزير الحرب (الإسرائيلي) بيني غانتس، بمناسبة حلول السنة العبرية.

وكتبت وفا: "هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، وزير الجيش "الإسرائيلي" بيني غانتس، مهنئا إياه بحلول رأس السنة العبرية.

ومنذ ساعات الصباح نفذت الشرطة (الإسرائيلية) عشرات الإعتداءات بحق الفلسطينيين المرابطين في باحات المسجد الأقصى للدفاع عنه من قطعان المستوطنين المقتحمين.