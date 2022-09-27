نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2022 رابط الفحص

الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2022 // أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية المتوسطة وكليات المجتمع للفصل الصيفي 2022.

إعلان نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2022

وأشارت إلى أن عدد الطلاب المسجلين لامتحان هذه الدورة بلغ 3869 طالبا في شطري الدولة، فيما بلغ عدد المرشحين 3701، نجح منهم 3083، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 83.3٪.

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الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2022

وأفادت "التعليم العالي" أن عدد التخصصات التي اجتازها الامتحان بلغ 95 تخصصا في محافظات الشمال و103 في محافظات الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن الامتحان تم تنظيمه لأول مرة في تخصصات جديدة مثل: فني خدمة للأجهزة الطبية وأنظمة الحماية المتكاملة وهندسة الطاقة المتجددة وكهرباء السيارات، واستثنى 136 طالبًا من القدس والبلدة القديمة في الخليل. رسوم الفحص لدعم مرونتهم.

رابط نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2022 في فلسطين

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، :"إنه يمكن للطلاب معرفة نتائج الامتحانات عبر الرابط (اضغط هنا) أو من خلال التواصل مع كلياتهم".