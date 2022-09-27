صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.. دول أوربية تقدم دعمًا جديدًا

آخر أخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.. مجددًا قدم الاتحاد الأوروبي وإسبانيا 28.5، مليون يورو لدفع مخصصات الشؤون الاجتماعية من خلال وزارة المالية برام الله.

وقال الإتحاد الأوروبي، إن الأموال ستصرف من خلال البرنامج الوطني وستستفيد منها 111 ألف أسرة فقيرة في الضفة وغزة.

أخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وعن أخبار صرف شيكات الشؤون، أعلن مكتب سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوربي، أن الاتحاد يوصل مسؤوليته الاجتماعية تجاه الأسر الأكثر فقرًا في الضفة وغزة.

وقال، إن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساهمته المالية لبرنامج الأسر الفقيرة ليصل المبلغ لما يزيد عن 28 مليون يورو.

وبين الاتحاد أن هذه الدفعة تأتي إعانة للأسرة الفقيرة، التي تعاني من عواقب اقتصادية واجتماعية بسبب جائحة كورونا.

وشدد على أن الحماية الاجتماعية تعد مسؤولية وحق أساسي لكل إنسان، وهذا يجب أن تضمنه الحكومات لأفراد شعوبها.

ووصف البيان ما تواجهه الأسر الفلسطينية، بالتحدي الهائل والأكثر ضعفًا.

الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة لصرف الشؤون الاجتماعية

وبين الاتحاد الأوروبي، أن شركاء التنمية في أوروبا، قدموا دعمًا متواصلاً للسلطة طيلة الفترات الماضية، لتوفير حماية اجتماعية قوية.

وأكد على ضرورة أن يتم حماية حقوق العائلات الأكثر ضعفًا وهذه أولوية، مبينًا أن تستحق الأسر آلية إعانة اجتماعية.

بدورة، قال فينتورا رودريغيز غاريسا، مدير التعاون الإسباني، أن إسبانيا قدمت دعمًا موثوقًا للسلطة من أجل مساعدة المواطنين، والحد من انتشار الفقر في فلسطين.

وأكد أن هذا الدعم يأتي لتقوم في دورها بمساعدة الفقراء وتقديم الخدمات المهمة والأساسية للمواطنين.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

وفي السياق، أعلن وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله، أن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، سيكون نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقال إن الدفعة ستكون كاملة هذه المرة، وسيستفيد منها 116 ألف أسرة، منهم 81 ألف مستفيد في قطاع غزة فقط. و35 مستفيد في الضفة المحتلة.

ورغم حديث مجدلاني، إلا أن الشيكات لم تصرف بعد للمستفيدين، ويترقب الأهالي الفقراء الإعلان عن صرفها، ليتسنى لهم قضاء احتياجاتهم الأساسية.

ويعاني قطاع غزة من فقر مدقع نتيجة استمرار الحصار (الإسرائيلي)، منذ العام 2007م.

اقرأ المزيد: تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 9 -2022