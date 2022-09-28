دعا والد الشهيدين، عبد الرحمن ورعد خازم، إلى توحد المقاومة والفصائل في جنين، تعقيبا على استشهاد نجله عبد الرحمن برصاص الاحتلال صباح اليوم.

وقال فتحي خازم: "إن المخيم أمانة في أعناقكم، ووحدة المخيم أمانة في اعناقكم ووحدة الفصائل، إياكم أن تضيعوها هذا الصف، إياكم أ تنكسر".

وأضاف: "ضلو ايد وحدة وروح وحدة ورجل واحد".

وارتقى المقاوم عبد الرحمن فتحي خازم اليوم شهيدا، بعد اشتباكات مع قوات الاحتلال، ليلحق بشقيقه الاستشهادي رعد الذي نفذ عملية ديزنغوف البطولية في مدينة تل أبيب المحتلة، وذلك قبل عدة أشهر.

وخاض الشهيد عبد الرحمن ورفاقه المقامون، اشتباكات مسلحة عنيفة، قبل أن تستهدف قوات الاحتلال المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه بصاروخ مضاد للدروع.

ورفض المجاهد فتحي خازم والد الشهداء، تسليم نفسه لقوات الاحتلال (الإسرائيلي)، عقب تنفيذ ابنه رعد عمليته الاستشهادية والتي نجحت في قتل اثنين من الصهاينة وإصابة 14 آخرين بعضهم خطيرة.

وفشل الاحتلال في أكثر من مرة في اعتقال والد الشهداء فتحي خازم، والذي عبّر عن فخره بالمقاومين في جنين، الذين يجسدون صورة وحدوية ووطنية في مواجهة الاحتلال (الإسرائيلي) أثناء تصديهم لكل اقتحام.

وسبق هذا الفشل أيضاً من الاحتلال، عجزه عن العثور على منفذ عملية ديزنغوف رعد خازم، بعد انسحابه من مكان عملية إطلاق النار البطولية، إلا بعد 8 ساعات واشتباكه معه فجراً، ومن ثم استشهاده في الجمعة الأولى من شهر رمضان الماضي.