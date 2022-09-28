الاحتلال ينشر تفاصيل اغتيال مقاومين في مخيم جنين

نشر جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء يوم الأربعاء، بعض التفاصيل عن عملية اغتيال اثنين من المقاومين خلال اقتحامه لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية "إن قوة خاصة من وحدة المستعربين (يماس) بالتعاون مع وحدات من لواء الناحال اقتحمت أطراف مخيم جنين لاستهداف شقيق منفذ عملية تل أبيب عبد خازم".

وأضافت: "أن المقاومين أعدوا كمينًا لجنود الاحتلال عبر عبوة شديدة الانفجار على مدخل البيت المستهدف".

وأشارت إلى أن المقاومين قاموا بتففجير العبوة على مقربة من جنود الاحتلال دون وقوع إصابات، فيما سمع دوي انفجار عنيف خلال دخول القوة الخاصة منطقة المنزل المستهدف.

ولفتت إلى أن المقاومَين اللذين كانا في المنزل المستهدف، عبد الرحمن خازم وأحمد علاونة، انتظرا وصول القوة إلى البيت لتفجير العبوة.

وأوضحت أن القوة الخاصة (الإسرائيلية) توقعت ما سيحدث؛ وانفجرت العبوة دون وقوع إصابات، لكن كانت هناك اشتباكات عنيفة في المنطقة.

المصدر: ترجمة وكالة صفا