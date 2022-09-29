نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 بالأسماء

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022، حيث تم الإعلان اليوم الخميس إنه موعدًا للشهادة الثانوية السودانية.

وبفارغ الصبر، يتطلع الأهالي إلى وصول نتائج أبنائهم لهم، لتمكنوا من حجز لهم مقاعد دراسية في الجماعات السودانية، أو خارجها.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022

وبرقم الجلوس، يمكن لمن أردا من الأهالي بحث عن نتائج الطلاب في كافة الولايات السودانية، بعد أن تفعل وزارة التربية والتعليم الرابط.

ويعتبر رابط البحث، مصدر السودانيين الأول في معرفة نتائج أبنائهم، حيث من المقرر أن يتم تفعيله من قبل الوزارة بعد المؤتمر الصحفي.

ويبدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر وزارة التربية والتعليم السودانية.

ثم بعد ذلك يعلن عن النتائج لكافة المواطنين في السودان وخارجها، وهم ينتظرون على أحر من الجمر هذه اللحظة الحساسة.

البحث بالأسماء نتائج الشهادة السودانية

كما أن البحث بالأسماء لم يكن متاحًا قبل أن تطرح وزارة التربية والتعليم الكشوفات، ليتم ادراجها بعد ذلك في مواقع البحث بالأسماء.

ولمن أردا الوصول للنتائج: اضغط هنا

النتائج يوم الخميس

من جانبه، أفاد محمد الحوري، أن نتائج الشهادة السودانية، سيتم بثها بعد المؤتمر الصحفي يوم الخميس الساعة الواحدة ظهرًا.

وعبر الحوري، عن شكره العميق لكافة الجهات السودانية التي ساهمت في إنجاح العام الدراسي الحالي، رغم كل ظروف السودان المتأزمة.

وأعلن الحوري، أن ما جرى في العملية الدراسية في السودان يجب أن يكون نموذجًا يعمم على كافة الأطراف، وصولا إلى وحدة سودانية متكاملة.

أعرب الحوري عن امنياته بالتوفيق للطلاب في دراستهم، وأن يمن الله على أهل يعطي السودان وشعبها الخير والعافية وأن يعيد العام الدراسي، وهم في أحسن حال

ويعيش السودان حالة من التوتر نتيجة الظروف السياسية التي يمر بها، وتطال جماهير السودان بالتخلص من حكم العسكر، ونقل الحكم للمدنيين عبر الانتخابات المحلية.

وكان عبد الفتاح برهان، قد صرح أنه سيتم إجراء الانتخابات في السودان قريبًا، حيث أنه لن ينتظر تأخير اجراءها.

وعبر البرهان عن نيته بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة السودانية، وقال إنه سيبقى قائدًا للجيش الذي سيقدم المساعدة لأي حكومة قادمة عبر صناديق الاقتراع.