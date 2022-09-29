نتيجة الشهادة السودانية اليوم، يستعد طلاب الشهادة الثانوية اليوم وأولياء أمورهم في السودان للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية اليوم، وذلك بعد نقل وقائع مؤتمر وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم لإعلان نتيجة الشهادة السودانية اليوم مباشر ظهر الخميس الساعة الواحدة للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية في جميع الولايات.

نتيجة الشهادة السودانية اليوم

وينقل لكم موقع الرسالة نت الإخباري وقائع مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة السودانية اليوم في كافة الولايات، المقرر عقده الساعة الواحدة ظهراً في مقر وزارة التربية والتعليم السودانية، وسيتلو فيه وزير التربية والتعليم بيان يعلن من خلاله نسب النجاح وإعلان أسماء الأوائل في بث مباشر.

نتيجة الشهادة السودانية 2022 مباشر الأن

وسيتم تفعيل روابط عرض نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام 2022، فقد حددت وزارة التربية والتعليم ، نهاية سبتمبر الجاري موعدا لمؤتمر اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022.

شاهد مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية 2022 بث مباشر

وأكدت المصادر الصحفية أن نتيجة الشهادة السودانية كانت بانتظار اعتماد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والذي كان خارج البلاد في الأيام الأخيرة وهو ما أخر إعلان النتيجة حتى الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية اليوم.

نتيجة الشهادة السودانية رابط فحص

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2022

يمكنك التحقق من نتيجة طلاب المرحلة الثانوية بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم العالي السودانية.

نتيجة الشهادة السودانية 2022 مباشر الأن

حيث يمكنكم الانتقال مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd واتبع الخطوات التفصيلية التالية:

1- الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم في السودان من هنا

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd

وكان محمد سر الختم الحوري وزير التربية والتعليم السوداني، قد أكد إن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 المرحلة الثانوية ستكون بعد انطلاق العام الدراسي الجديد بقليل والذي حددت الوزارة موعده في 2 أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أنها بدأت في عملية الرصد وجمع درجات الطلاب تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة السودانية آواخر الشهر الجاري.

وحددت وزارة التربية والتعليم، نهاية سبتمبر الجاري موعدا لإعلان نتيجة الشهادة السودانية.

وأوضحت أن النتيجة مرتبطة بإكمال كافة مراحلها الخاصة بأعمال الكنترول قبل بداية العام الدراسي وأضافت (ستعلن النتيجة أواخر شهر سبتمبر الحالي حسب البرنامج الموضوع والمرسوم لكافة الجوانب المتعلقة بذلك).

وأكد أن الوزارة سابقاً أنها أنهت مرحلة تصحيح الاختبارات وستعلن عن الموعد النهائي لنتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022، لافتاً إلى أن العمل في الكنترول يسير بوتيرة طيبة حسب التمرحل الموضوع لكل أعماله المتتابعة، مشيدا بالمعلمين الذين يباشرون العمل بالكنترول.

نتيجة الثانوية العامة في السودان 2022، رابط الاستعلام

وتعلن وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي نتيجة امتحان الشهادة السودانية ويتم بثه عبر الهواء من قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انطلقت امتحانات الشهادة السودانية بتاريخ 11 يونيو 2022 , وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ (٥٣٦) ألفا و(٦١٤) طالبا وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على(٤٢٥٢) مركزا منها (١٨) مركزا خارج البلاد. وقال إن طلاب المساق الأكاديمي بلغوا (٥١٤) ألفا و(٣٤٦) طالبا طالبة والصناعي (٦٣١٥) والتجاري (٣١٩٥) والنسوي (٥٠٩) والزراعي (١٧٦) والأهلي (٣٨٥١) والقراءات (١٠١) بينما بلغ طلاب المسار الحرفي (٨١٠٠) طالب.