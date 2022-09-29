كتائب المجاهدين بالضفة تعلن استهداف سيارة مستوطنين بالخليل

أعلنت كتائب المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة، ساء أمس الأربعاء، عن تنفيذها عملية إطلاق نار تجاه سيارة للمستوطنين بمدينة الخليل.

وأكدت كتائب المجاهدين في بلاغ عسكري هو الأول من نوعه لها بالضفة، فجر الخميس، وقوع إصابات في صفوف المستطونين الذين كانوا في داخل السيارة المستهدفة.

وقالت المجاهدين:" يا جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد الصابر يا أهل القدس.. يا أهل ضفة الأحرار ضفة الثوار.. يا أهل غزة العزة.. يا فلسطينيي الداخل والخارج.. نزف إليكم بشرى قيام كتائب المجاهدين – الضفة الفلسطينية خلية رقم 314 بتنفيذ عملية إطلاق النار يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022م الساعة 22:30، وذلك قرب مثلث خرسا جنوب مدينة دورا الخليل".

وأضافت " تم استهداف سيارة للمغتصبين الصهاينة ونؤكد على وقوع إصابات في المغتصبين".

وتابعت أن "قيامنا بهذه العملية هو رد على جرائم العدو الصهيوني بحق أهلنا ومقاومينا في جنين البطولة والفداء التي ارتقى فيها صباح يوم أمس أربعة شهداء، ورداً على اقتحامات العدو للمسجد الأقصى".

وفي وقت سابق، جيش الاحتلال اعترف بتعرض سيارة للمستوطنين لأضرار جراء استهدافها من مسلحين فلسطينيين بإطلاق نار قرب مستوطنة "نجوهوت" بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن "سيارة وصلت إلى بوابة بلدة نجوت في جبل الخليل، وأفاد السائق بإطلاق النار عليه على طريق خورسا بين أدورييم ونغوت في جبل الخليل".

وارتفعت وتيرة عمليات إطلاق النار ضد المستوطنين وجيش الاحتلال مؤخراُ في الضفة الغربية المحتلة، مع تصاعد عمليات الاقتحامات والاستهدافات بحق المواطنين، واستباحة المدن الفلسطينية، والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.



