أسماء أوائل نتيجة الشهادة السودانية 2022، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور على أحر من الجمر نتيجة الشهادة السودانية 2022، حيث ستعلن وزارة التربية والتعليم في السودان ولاية الخرطوم نتيجة الشهادة السودانية والتي ستصدر اليوم الخميس 29/9/2022.

ويترقب طلاب الشهادة السودانية إعلان الوزارة عن أول الشهادة السودانية 2022، في ولايات الخرطوم ودارفور والنيل الأزرق وكردفان ونهر النيل والقضارف وشمال كردفان.

أسماء أوائل نتيجة الشهادة السودانية 2022

وكان محمد سر الختم الحوري وزير التربية والتعليم السوداني، قد أكد إن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 ستعلن اليوم الخميس الموافق 29/9/2022، وذلك عبر وقائع المؤتمر الصحفي الذي سيعلن من خلاله أسماء أوائل الشهادة السودانية 2022 في ولايات السودان، لتتوفر بعدها نتيجة الشهادة السودانية لكل الطلاب عبر موقع الوزارة أو إرسالها عبر رسالة نصية من شركة زين.

وبحسب إعلان وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم سيتم إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 في كل من الخرطوم، الجزيرة، البحر الأحمر، نتيجة الثانوية السودانية 2022 كسلا، القضارف ، سنار ، النيل الأبيض ، النيل الأزرق ، نتيجة الشهادة الأساس نهر النيل ، وباقي الولايات في السودان .

نتيجة الشهادة السودانية 2022 | موقع وزارة التربية والتعليم السودانية رابط الاستعلام برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم تعلن في مؤتمر صحفي نتيجة امتحان الشهادة السودانية التي تبث مباشرة من قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انطلقت امتحانات الشهادة السودانية في 11 يونيو 2022 ، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (536) ألف (614) طالباً وطالبة داخل وخارج السودان ، موزعين على (4252) مركزاً بينهم (18). مراكز خارج الدولة.

وقال :"إن عدد طلاب الدورة الأكاديمية بلغ (514) ألفاً و (346) طالباً وطالبة ، صناعي (6315) ، تجاري (3195) ، إناث (509) ، زراعي (176) ، مدني (3851) ، قراءة (101) ، بينما بلغ عدد الطلاب في القطاع الحرفي (8،100) طالب وطالبة".