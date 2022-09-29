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ظهرت رسميا الأن نتيجة الشهادة السودانية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت رسميا الأن نتيجة الشهادة السودانية 2022 بالاسم ورقم الجلوس
ظهرت رسميا الأن نتيجة الشهادة السودانية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الرسالة نت

ظهرت رسميا الأن نتيجة الشهادة السودانية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان وزارة التربية والتعليم في السودان ولاية الخرطوم عن نتيجة الشهادة السودانية 2022، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور على أحر من الجمر نتيجة الشهادة السودانية 2022، التي ستعلن عنها الوزارة بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 29/9/2022.

ظهرت رسميا الأن نتيجة الشهادة السودانية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وكان محمد سر الختم الحوري وزير التربية والتعليم السوداني، قد أكد إن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 سيعلن اليوم الخميس الموافق 29/9/2022، وذلك عبر وقائع المؤتمر الصحفي الذي سيعلن من خلاله أسماء أوائل الشهادة السودانية 2022 في ولايات السودان، لتتوفر بعدها نتيجة الشهادة السودانية لكل الطلاب عبر موقع الوزارة أو إرسالها عبر رسالة نصية من شركة زين.

وبحسب إعلان وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم سيتم إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 في كل من الخرطوم، الجزيرة، البحر الأحمر، نتيجة الثانوية السودانية 2022 كسلا، القضارف ، سنار ، النيل الأبيض ، النيل الأزرق ، نتيجة الشهادة الأساس نهر النيل ، وباقي الولايات في السودان .

مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية 2022 مباشر الأن

وزارة التربية والتعليم تعلن في مؤتمر صحفي نتيجة امتحان الشهادة السودانية التي تبث مباشرة من قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انطلقت امتحانات الشهادة السودانية في 11 يونيو 2022 ، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (536) ألف (614) طالباً وطالبة داخل وخارج السودان ، موزعين على (4252) مركزاً بينهم (18). مراكز خارج الدولة.

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https://alresalah.ps/p/268841

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