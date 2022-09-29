مودريتش يعود إلى ريال مدريد بخبر حزين

عاد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، إلى النادي الملكي مصابا عقب انتهاء التوقف الدولي.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مودريتش عاد إلى ريال مدريد بإصابة عضلية في الفخذ، لكنه يحتاج إلى 10 أيام فقط من أجل التعافي.

وكان مودريتش قد شارك في معسكر كرواتيا الأخير، وخاض معه مباراتين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث تغلب على الدنمارك (2-1)، وعلى النمسا (3-1).

وسيلحق مودريتش بمباراة الكلاسيكو التي من المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر/تشرين أول المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا ب18 نقطة بعد أول 6 جولات، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني ب16 نقطة.

وسيفتقد برشلونة في الكلاسيكو لخدمات الثلاثي: هيكتور بيليرين - جول كوندي - رونالد أراوخو.