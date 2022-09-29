5 مباريات قوية في انطلاق الأسبوع الرابع عصر الجمعة

تُفتتح عصر الجمعة منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام بدرجاته الممتازة والأولى والثانية.

وفي الدرجة الممتازة يلتقي الهلال والصداقة على ملعب اليرموك، فيما يحتضن ملعب رفح قمة بين خدمات رفح (الأول 7 نقاط)، واتحاد بيت حانون (الثالث 6 نقاط).

أما في الدرجة الأولى يلتقي أهلي بيت حانون مع المجمع الإسلامي على ملعب بيت حانون.

وتقام مباراتان في الدرجة الثانية، يلتقي التفاح مع الرضوان على ملعب بيت لاهيا، ويلتقي خدمات دير البلح مع اتحاد دير البلح على ملعب الدرة.

جدول مباريات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الممتازة

جدول مباريات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الأولى



