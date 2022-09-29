الأوقاف بغزة: تعويض متضرري احتراق الحقائب المعتمرين بمبلغ 400$

أكد مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة عادل صوالحة، أن لجنة الحج المشتركة تتابع ملف حرق حقائب المعتمرين مع كافة الشركات المصرية الناقلة والخطوط الجوية.

وقال صوالحة في حديث صحفي، إن "الوزن المسموح به للحقائب أثناء السفر، 40 كليو، بتعويض لكل كيلو 10 دولارات بإجمالي تعويض لكل معتمر 400 دولار".

وأضاف: هناك دراسة لتعويض المتضررين وسيكون من الشركات المصرية والوزارة والخطوط الجوية سوف بمبلغ لا يقل عن 400 دولار لكل معتمر".

وأشار إلى أن هذا القرار يحتاج إلى شهر حتى يتم تنفيذه، مؤكداً على أن هناك جزء من الأموال تم تحويله وأنهم ينتظرون باقي المبلغ حتى تساهم الوزارة معهم بالتعويض وسيتم صرفهم عن طريق شيكات.

وكانت السلطات المصرية أبلغت أن حقائب مئات الفلسطينيين العائدين إلى القطاع بعد أدائهم مناسك العمرة احترقت في مدينة العريش المصرية نتيجة ماس كهربائي تسبب في حريق شاحنة كانت تحمل الحقائب.