القوى الوطنية تفتح بيت عزاء لشهداء جنين بغزة

فتحت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، بيت عزاء للشهداء بمخيم جنين، في ساحة الجندي المجهول في غزة عصر اليوم الخميس.

جاء ذلك بعد إعلان القوى الوطنية بغزة، الحداد العام في قطاع غزة على أرواح شهداء جنين.

ودعت اللجنة جميع قوى وفصائل شعبنا في الضفة الغربية لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال، وتدفيعه ثمناً باهظاً لاحتلاله وجرائمه واستخفافه بشعبنا وتدنيسه مقدساتنا، وأكدت اعتزازها بمقاومتنا بالضفة الغربية لدورها في مجابهة الاحتلال.

ويواصل الاحتلال (الإسرائيلي) جرائمه واعتداءاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشن أمس الأربعاء، عدواناً واسعاً في مخيم جنين، أسفر عن استشهاد 4 مقاومين وإصابة 44 مواطناً.

وخاض الشهداء الأربعة المقاومين عبد الرحمن فتحي خازم ومحمد أبو ناعسة ومحمد براهمة وأحمد علاونة، اشتباكاً عنيفاً مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها جنين، قبل أن يرتقوا شهداء.