المحكمة الرياضية توضح تفاصيل قرار تتويج المغازي بلقب دوري السلة

أصدرت هيئة التحكيم الرياضي قرارها النهائي في قضية الطعن الذي تقدم به نادي خدمات المغازي ضد اتحاد كرة السلة خلال جلسة النطق بالحكم.

وتكونت الجنة المكلفة من د. محمود أبو صوي والدكتور جمال أبو بشارة والمحامي محمد أبو دف.

وقال د. أبوصوي أن الهيئة حكمت بالإجماع قبول الطعن شكلاً، وقبوله موضوعاً والحكم بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف المطعون ضدها الصادر بتاريخ 8/8/2022 وتبعاً لذلك إلغاء القرار الصادر عن لجنة انضباط الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة بالمحافظات الجنوبية بتاريخ 20/7/2022. وكذلك بطلان فتح فترة الحذف والإضافة التي أقرها الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة للمرة الثالثة في المحافظات الجنوبية اعتباراً من 23/6/2022 ولغاية 29/6/2022 وذلك لمخالفتها التعميم السنوي لموسم 2021-2022 والأنظمة النافذة.

بدوره قال المحامي محمد أبو دف أن اتحاد كرة السلة عليه تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة باحتساب النقاط من جديد حسب النظام المعمول به والذي يؤدي لتتويج خدمات المغازي.

وأشار أبو دف في تصريحات صحفية إلى أن اتحاد كرة السلة أخطأ في فتح فترة القيد للمرة الثالثة، وكانت دون علم الجمعية العمومية، مؤكداً أن تحاد السلة اعترف أنه فتح باب القيد لتستفيد منه أندية مخيم البريج حسب قوله.



