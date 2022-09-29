8 عمليات إطلاق نار خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الضفة المحتلة 

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 8 عمليات إطلاق نار، أدت لإصابتين في صفوف الجنود والمستوطنين.

ووفق مركز "معطى"، فقط سجلت المقاومة، عملية تفجير عبوة ناسفة، و8 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات، و10 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم 3 مركبات للمستوطنين، و42 نقطة مواجهة.

وفي القدس، أطلق مقاومون النار في الرام، كما اندلعت مواجهات في الرام وأبو ديس وراس العامود وحاجز قلنديا وبيت دقو، وشعفاط وحي وادي الجوز، وبدو والعيزرية، وباب حطة، وسلوان، والعيساوية والطور، ألقى خلالها الشبان الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

أما في رام الله، فاندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من حاجز بيت إيل، والبيرة والنبي صالح وسجن عوفر وسلواد وجبل الطويل وبيتونيا، كما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في سنجل، وحطموا سيارة مستوطن، وفي جسر بيت حورون.

واندلعت مواجهات في الحاجز الشمالي في قلقيلية، وطريق 55، ألقى الشبان الحجارة صوب جنود الاحتلال، والحاجز الشمالي، وفي عزون ألقى شبان عبوات ناسفة في والزجاجات عزون.

وشهدت مدينة أريحا اندلاع مواجهات في المدخل الجنوبي ومخيم عقبة جبر، كما اندلعت مواجهات في عنبتا في طولكرم

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار في مستوطنة براخا ومستوطنة شافي شمرون، وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين في برقة، ومادما، وشهدت حوارة وبينا ودير شرف، وحاجز زعترة، اندلاع مواجهات القاء حجارة صوب مركبات المستوطنين تصدي للمستوطنين.

وأصيب مستوطن بعد التصدي لدخوله مدينة بيت لحم، وحطم فلسطينيون سيارة مستوطن، وشهد مخيم عايدة والخضر اندلاع مواجهات، كما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في حوسان.

وشهدت الخليل عملية اطلاق نار في بيت أمر ومستوطنة نيجهوت ومستوطنة أدورا، ومستوطنات كريات أربع ، وشارع 60 : اطلاق نار، واندلعت المواجهات في باب الزاوية، ومخيم العروب، بيت عينون، ودورا وحاجز أبو الريش وسعير ومخيم الفوار، وتصدى الشبان للمستوطنين في ترقوميا

أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فشهدت الضفة اطلاق نار و الاشتباك مع قوات الاحتلال اثناء اقتحام بلدة الرام واستهدافهم بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية واستمرار المواجهات في مختلف أحياء مدينة القدس (سلوان – راس العامود – الطور – العيساوية – حاجز قلنديا – أبو ديس – عناتا ).

كما شهدت إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال بالقرب من بيت أمر ومستوطنة نيجهوت و مستوطنة أدورا وكذلك وقعت عمليتا إطلاق نار احداها استهدفت رئيس مجلس مستوطنات الخليل بالقرب من كريات أربع، وأخرى في شارع 60 في الخليل، وكذلك تم استهداف سيارات المستوطنين بالزجاجات الحارقة واصاباتها باضرار في ترقوميا.

وأصيب قائد كتيبة بالجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة في وجهه، خلال مواجهات اندلعت في قرية مادما جنوب نابلس واطلق المقاومون النار باتجاه مستوطنتي براخا وشافي شمرون.

كما أصيب مستوطن في رأسه جراء رشقه بالحجارة وتحطيم سيارته أثناء دخوله بلدة حوسان في بيت لحم.

وسجلت الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلقاء زجاجات حارقة صوب مركبات المستوطنين قرب جسر بيت حورون، كما اندلعت مواجهات في المدخل الشمالي للبيرة وسلواد والنبي صالح وسجن عوفر وتحطيم سيارات مستوطنين بالقرب من بلدة سنجل.

وألقى الشبان عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، وتحطموا سيارات مستوطنين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون بقلقيلية.