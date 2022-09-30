حقيقة مفاوضات برشلونة لاستعادة ميسي

ازدادت التكهنات حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عبر ربطه بالعودة من جديد إلى صفوف برشلونة.

وينتهي عقد البرغوث مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة باريس لتمديده لعام آخر على الأقل.

من جانبها، فندت صحيفة "ماركا"، التقارير التي تفيد باحتمالية عودة صاحب الـ 35 عامًا للبارسا الصيف القادم.

وأشارت إلى عدم وجود محادثات بين الطرفين حتى الآن، حيث لم يتصل مسئولو البارسا بالهداف التاريخي للنادي، من أجل استعادته.

في الوقت ذاته، يبقى ليونيل ميسي منفتحًا على كافة الخيارات، لكنه يفضل حسم موقفه بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن ليونيل ميسي رحل عن البارسا العام الماضي، بعد انتهاء عقده، لينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة مجانية.