قيادي في حماس يكشف رسالة مهرجان حركته في غزة اليوم

كشف د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، عن رسائل مهمة ستوجهها حركته خلال المهرجان المركزي "الأقصى في خطر"، والذي تنظمه مساء اليوم السبت في غزة في ملعب فلسطين منتصف مدينة غزة.

وقال رضوان لـ"الرسالة نت" إن المؤتمر يحمل رسائل عدّة أهمها للكيان، وهي رسالة تحذير له بـ"أن استمرار الاقتحامات سيولد بركانا سيطال أركانه، فالأقصى دونه الدماء والأرواح".

وأضاف: "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت هذه الانتهاكات وتم الوصول لنقطة الصفر، وهي رسالة للاحتلال عليه أنّ يتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تصعيد بالمنطقة مع استمرار الانتهاكات بالأقصى".

وأوضح رضوان أن أهم رسائل المؤتمر تتمثل في التأكيد على خطورة الوضع الذي يتعرض له المسجد، "فهو يتعرض لتهويد ممنهج واقتحامات متكررة وانتهاك صارخ لحرمة أولى القبلتين وثاني المسجدين".

وأشار لوجود سياسة ممنهجة من الاحتلال بتهويد الأقصى، "وهي رسالة تحذير للامة قاطبة بضرورة التحرك العاجل للقيام بدورهم في نصرة الأقصى والقدس".

وأكدّ رضوان أن الأقصى في خطر حقيقي، وهناك محاولات لتهويد المدينة المقدسة وتقسيم زماني ومكاني لها، وصولا لهدمه وبناء هيكل سليمان مزعوم على انقاضه.

وأوضح أن المهرجان رسالة من أهلنا في غزة بدعمهم للمقاومة بالدفاع عن الأقصى، والتأكيد بأنه محور الصراع مع الكيان، وستظل القدس عربية إسلامية، وأنّ كل إمكانات المقاومة مسخرة للدفاع عن القدس والاقصى، وفق تعبيره.

كما أكدّ رضوان أنّ المهرجان رسالة لأبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل تحديدا في القدس، "نحن معكم ولن نخذلكم، ولن نتخلى عنكم".

وشددّ على أن هذه الرسائل هي دعوة لاستمرار الحشد والرباط؛ لإفشال كل المخططات الهادفة لتهويد القدس.