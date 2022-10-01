مشاهدة بث مباشر مباراة آرسنال وتوتنهام الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام بث مباشر الدوري الإنجليزي اليوم 1/10/2022: الفجر الجديد ويلا شوت.

يحتضن إستاد الإمارات مباراة قوية تجمع بين آرسنال وتوتنهام، مساء يوم السبت 1 أكتوبر، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتصدر فريق آرسنال جدول ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، عقب الانتصار على برينتفورد في الجولة الماضية بثلاثية دون رد.

ويستعد المدفعجية لهذه الموقعة بشكل قوي وتكرزي عالي، حيث يرغب في تحقيق الانتصار من أجل مواصلة الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الصدارة.

وفي نفس السياق، يتواجد توتنهام في المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 17 نقطة متساويًا مع الوصيف مانشستر سيتي بنفس الرصيد، وذلك بعد الانتصار على ليستر سيتي بسداسية مقابل هدفين في الجولة الماضية.

ويتطلع السبيرز في هذه الموقعة لمواصلة نغمة الانتصارات للتعمق في المربع الذهبي، وهذا يتطلب منه الاستعداد الأمثل لهذه الموقعة لنيل مراده.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم في الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي، حيث ستكون قنوات beIN Sports القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي 2022-2023.

⚡️DERBY DAY PREVIEW⚡️



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🏥 Find out the latest team news — Arsenal (@Arsenal) October 1, 2022

مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ستنطلق مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم ضمن الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي 2022-2023 في تمام الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت فلسطين والسعودية، و1:30 بتوقيت مصر 3:30 بتوقيت أبو ظبي.