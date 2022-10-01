نعيم: هبّات فلسطينيي الـ48 المتتالية تؤكد فشل مشاريع الأسرلة

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس-غزة باسم نعيم: "إن هبّة الشعب الفلسطيني في أراضي الـ48 عام 2000، وما تلاها من هبّات وآخرها هبة الكرامة في مايو 2021 انتصارًا للقدس والأقصى هي تعبير متجدد عن الارتباط العميق لشعبنا".

وأضاف نعيم في تصريح صحفي وصل "الرسالة" اليوم السبت، أن هذه الهبّات تؤكد فشل كل المخططات (الإسرائيلية) لأسرلة شعبنا وهويته".

وشدد بالقول "إنه ستأتي اللحظة قريباً، التي يلتحم فيها شعبنا في كل مواقعه وبكل فئاته، ليعلن اندحار الظلم والاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ويُحيي أبناء الشعب الفلسطيني في الأول من أكتوبر ذكرى هبة القدس والأقصى التي اندلعت عام 2000 واستشهد فيها 13 فلسطينيًا بالداخل، على أثر اقتحام رئيس حكومة الاحتلال آنذاك أريئيل شارون للمسجد الأقصى المبارك.