التعليم يعلن موعد بدء التدريس في الجامعات الرسمية بالأردن، أعلن مجلس التعليم العالي، بدء العام الجامعي يوم الأحد الموافق 2 تشرين الأول/ أكتوبر، في الجامعات الرسمية.

وأكد التعليم عبر بيان صحفي أن بدء تدريس الطلبة في الفصل الأول للعام الجامعي بتاريخ 16 من الشهر الحالي

وقال المجلس، إن بدء تدريس الطلبة في الفصل الدراسي الأول لطلبة الجامعات الرسمية، سيكون في 9 تشرين الأول/ أكتوبر.

التعليم يعلن موعد بدء التدريس في الجامعات الرسمية بالأردن

وأضاف أنه تم تحديد تاريخ بدء التدريس في مؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 2022 / 2023، لتوحيد التقويم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي المقبل.

وسيبدأ العام الجامعي في الجامعات الخاصة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، ويبدأ تدريس الطلبة في الفصل الأول للعام الجامعي 2022 /2023 في 16 من الشهر الحالي.

"التعليم العالي" تُعلن عن مقاعد دراسية في الأردن