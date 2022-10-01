مشاهدة بث مباشر مباراة انتر ميلان وروما الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر الدوري الإيطالي اليوم 1/10/2022: الفجر الجديد ويلا شوت.

يترقب الكثيرون من عشاق الكرة الايطالية، موعد مباراة إنتر ميلان و روما، والمقرر أن تنطلق اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

ويحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز السابع برصيد 12 نقطة والمنافسة بينهما محتدمة.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة انتر ميلان وروما اليوم في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة انتر ميلان وروما اليوم في الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي ، حيث ستكون قنوات أبو ظبي الرياضية هي القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وروما اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي 2022-2023.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر اليوم

موعد مباراة انتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي

ستنطلق مباراة انتر ميلان وروما اليوم ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي 2022-2023 في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، و 6:00 بتوقيت مصر 10:00 بتوقيت أبو ظبي.