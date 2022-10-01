بيان شديد من اتحاد الشجاعية ويطالب بتأجيل مباراة جديدة

أعرب نادي اتحاد الشجاعية استغرابه واستهجانه من قرار اتحاد كرة القدم المتأخر بتأجيل مباراة الشجاعية وخدمات النصيرات قبل موعد انطلاقها بساعتين والتي كان مقرر إقامتها اليوم على ملعب اليرموك.

واعتبر الشجاعية في بيان صحفي أن هذا القرار تسبب في إرباك كبير للاعبين والجهاز الفني والجماهير التي توافدت لحضور المباراة في وقت مبكر، مؤكداً على أن هذا القرار المفاجئ يدل على حجم التخبط الذي وصل له اتحاد كرة القدم حسب ما ورد في البيان.

وطالب اتحاد الشجاعية تأجيل مباراته في الجولة الخامسة مع شباب جباليا المقررة يوم الجامعة القادم على اعتبار أنه سيلعب مباراته المؤجلة مع خدمات النصيرات يوم الاثنين، لعدم وجود وقت كافِ بين المباراتين.

نص بيان اتحاد الشجاعية كاملاً كما ورد

بيان صادر عن نادي اتحاد الشجاعية حول تأجيل مباراته مع خدمات النصيرات

غزة-الشجاعية 1-10-2022

يعرب نادي اتحاد الشجاعية عن استغرابه واستهجانه لقرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراته مع نادي خدمات النصيرات قبل موعدها بساعتين مما سبب إرباكا كبيرا للاعبين والجهاز الفني والجماهير التي بدأت بالتوافد إلى ملعب اليرموك.

ويؤكد نادي اتحاد الشجاعية أن هذا القرار المفاجئ والمستهجن يدل على حجم التخبط الذي وصل إليه اتحاد كرة القدم، فهو كان يعلم بإقامة مهرجان على ملعب فلسطين وقام بتأجيل مباريات كانت مقررة هناك قبل وقت كافي، فلماذا لم ينسق مع الأمن مسبقا قبل أن يفاجئنا بهذا القرار الغريب.

والأغرب كان إعلان اتحاد كرة القدم إقامة المباراة المؤجلة يوم الإثنين.. بمعنى أن الشجاعية سيلعب يوم الإثنين امام النصيرات ويوم الجمعة أمام شباب جباليا مما يعني ضغطا أكبر على اتحاد الشجاعية وإرباكا للجهاز الفني واللاعبين الذين لن يتمكنوا من أداء تدريباتهم المناسبة خلال هذه الفترة القصيرة، وعليه نطالب بتأجيل مباراتنا مع شباب جباليا إلى موعد مناسب.

أمام كل ذلك يطالب نادي اتحاد الشجاعية اتحاد كرة القدم بضرورة التأني في قراراته المتعلقة بنادي اتحاد الشجاعية حتى لا يكون للنادي موقف آخر إزاء هذا التخبط الكبير والقرارات المتسرعة، مع تأكيدنا دوما أننا الأحرص على استمرار المسيرة الرياضية بشكل سليم.