فوزان وتعادلات مثيرة وغزارة أهداف في الممتازة والأولى

حرم شباب خانيونس جاره اتحاد خانيونس من تحقيق فوزه الأول وفرض عليه التعادل الإيجابي (3-3) في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية اتحاد خانيونس، يوسف لولو (20+76)، وعمر أبو عبيدة (87)، فيما سجل هدفي شباب خانيونس، سليمان أبو عبيدة (18)، وبهاء السباخي (45)، وهيثم أبو عودة (93).

وبهذا التعادل رفع شباب خانيونس رصيده إلى (5) نقاط في المركز الخامس، فيما رفع اتحاد خانيونس رصيده إلى (4) نقاط في المركز السادس.

دوري الدرجة الأولى

وفي دوري الدرجة الأولى احتكم نماء وضيفه أهلي النصيرات للتعادل الإيجابي (3-3) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

سجل ثلاثية نماء، عاهد أبو مراحيل (16)، وسعيد السباخي (40+61)، فيما سجل ثلاثية أهلي النصيرات، محمد أبو توهة (35+59)، وعاهد أبو مراحيل (45) بالخطأ في مرماه.

رفع التعادل رصيد نماء إلى (7) نقاط في الصدارة مؤقتاً، فيما رفع أهلي النصيرات رصيده إلى (6) نقاط في المركز الخامس.

الأقصى (3/2) أهلي غزة

وفي مباراة ثانية في الدرجة الأولى خطف أهلي غزة فوزاً قاتلاً من الأقصى (3-2) في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الدرة.

سجل للأقصى، عبد الرحمن جبر 19، وحافظ ارجيلات 60، فيما سجل ثلاثية الأهلي، محمد شبير (27+57)، وبلال عساف (93)، ليرفع الأهلي رصيده إلى (7) نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأقصى عند نقطتين في المركز الحادي عشر، علماً أن المباراة شهدت طرد مدرب الأهلي حمادة شبير، ومدرب الأقصى تامر أبو ظاهر.

دوري الدرجة الثانية

وتمكن شباب المغراقة من تحقيق انتصاره الأول في الدرجة الثانية على حساب الوفاق بهدف نظيف سجله أحمد أبو مهنا في الدقيقة 10، لحصد أول 3 نقاط ويبقى في المركز السابع، بنفس رصيد الوفاق الذي تراجع للمركز الخامس، علماً أن المباراة شهدت بطاقة حمراء لكل فريق.

وفي فرع الوسطى والجنوب حقق خدمات المغازي فوزاً مهماً على الصلاح بهدفين نظيفين سجلهما مهدي حجازي (48) ومحمود أبو عيادة (51)، ليتصدر المغازي الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما تراجع الصلاح للمركز الثاني برصيد 7 نقاط.