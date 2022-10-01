شباب رفح يضع اتحاد الكرة في ورطة ويطرح 4 حلول

أعلن نادي شباب رفح عدم موافقته على خوض مباراة شباب حباليا على ملعب بيت لاهيا بعدما قرر اتحاد الكرة نقلها من ملعب بيت حانون عصر الأحد.

وقال ياسر المغربي عضو مجلس إدارة نادي شباب رفح أن ناديه تفاجأ من قرار نقل المباراة إلى ملعب بيت لاهيا خلافاً للحديث الذي جرى مع أعضاء اتحاد الكرة.

وأشار المغربي إلى أن شباب رفح طرح عدة حلول قبل أن يقرر الاتحاد نقل المباراة بشكل مفاجئ، مؤكداً عدم موافقة ناديه خوض المباراة على ملعب بيت لاهيا .

ونوه آلى أن شباب رفح جاهز لعدة خيارات تم طرحها وهي اللعب بدون جمهور، أو نقل المباراة إلى ملعب صالح للعب وآمن، أو اعتبار المباراة بيتية لشباب رفح وإقامتها على ملعب رفح، أو تأجيلها لعدة أيام لحين تخفيف الاحتقان وتوفير مناخ آمن.

وقال المغربي أن هناك توجه عام لعدم الحضور للمباراة حال الإبقاء على قرار نقلها لملعب بيت لاهيا.

ونوه المغربي أن ناديه ليس طرفاً فيما جرى من تصريحات وأحداث بعد مباراة بيت خانون وخدمات رفح، مؤكداً على عمق العلاقة التي تربط ماديه مع بيت حانون.