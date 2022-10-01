عضو الكنيست المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس

اقتحم عضو الكنيست ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، المتطرف إيتمار بن غفير، مساء السبت، حي الشيخ جراح في القدس بشكل استفزازا لأهالي الحي.

وتزامن اقتحام بن غفير للشيخ جراح مع إغلاق مداخل الحي من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت في المنطقة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، زعم المتطرف إيتمار بن غفير، "إلقاء زجاجة حارقة على مكتبه" في حي الشيخ جراح، وفي أعقاب ذلك سارع إلى التحريض على العرب واستفزازهم وخصوصًا في هذه الفترة من أجل كسب الأصوات.

واتهم بن غفير من خلال تغريدة له على "تويتر"، رئيس الحكومة (الإسرائيلية)، يائير لبيد، ووزير الأمن بيني غانتس، بالتحريض عليه.

يذكر أن بن غفير وعشرات المستوطنين ينفذون بشكل شبه يومي اقتحامات لساحات المسجد الأقصى بشكل استفزازي، إذ يقومون بتأدية طقوس تلمودية واستفزاز المصلين وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.